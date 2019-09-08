Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США (US Open), обыграв в финальном матче бывшую первую ракетку мира американку Серену Уильямс.

Канадка уверенно переиграла именитую соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. При этом по ходу второго сета Андрееску вела со счетом 5:1, однако Уильямс смогла отыграть у неё матчбол и продолжить игру.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За это время победительница 5 раз подала навылет, трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов. Её соперница за это же время подала навылет 9 раз, допустила 8 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

Ранее спортсменки не встречались на корте.

Отметим, это первая для 19-летней Андрееску победа на турнирах серии «Большого шлема» и третья в карьере. До этого она не проходила на турнирах такого уровня дальше второго круга. В активе 37-летней Уильямс 23 в общей сложности победы в турнирах «Большого шлема».