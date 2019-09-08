Белград, , 00:58 — REGNUM 7 сентября на стадионе «Црвена Звезда» в Белграде между сборными Сербии и Португалии был разыгран матч 5-го тура группы B отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 2:4 в пользу «команды избранных».

Матча стал 6-м в истории противостояния этих сборных. В предыдущих пяти играх португальцы ни разу не проигрывали сербам, одержав две победы и трижды сыграв вничью.

Звездный атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва стал на данный момент самым результативным игроком команды Фернанду Сантуша на этом турнире, отдав голевую передачу на Роналду на 80-й минуте и забив свой первый мяч на 86-й минуте.

Также эта игра стала для новичка мадридского «Атлетико» Жоао Фелиша первой на турнире (выход на замену на 70-й минуте).

Португалия, имея два матча в запасе, набрала 5 очков и поднялась на 2-ю строчку группы B. Сербия с 4-мя баллами опустилась на 4-е место.

Статистика матча (Сербия/Португалия)

Удары 10/8

Удары в створ 6/4

Владение 44%/56%

Нарушения 12/16

Угловые 3/2

Составы команд:

Сербия: Дмитрович, Коларов, Настасич, Миленкович, Максимович, Миливоевич, Матич, Тадич, Костич, Лазович, Митрович.

Запас: Рукавина, Младенович, Катай (↑), Радонич, Йович (↑), Гебелич, Райкович, Спаич, Лукич, Милинкович-Савич, Ляйич (↑), Радунович.

Португалия: Патрисиу, Геррейро, Диас, Фонте, Семеду, Перейра, Карвалью, Фернандеш, Гедеш, Силва, Роналду.

Запас: Каррису, Моутинью (↑), Жота, Са, Силва, Саншеш, Невеш, Руй, Канселу (↑), Пицци, Бету, Фелиш (↑).

Желтые карточки: Максимович — 10, Диас — 40, Коларов — 64, Карвалью — 89.

Голы: Вильям Карвалью 42 — 0:1, Гонсалу Гедеш (Бруну Фернандеш) 58 — 0:2, Никола Миленкович (Душан Тадич) 68 — 1:2, Криштиану Роналду (Бернарду Силва) 80 — 1:3, Александр Митрович (Тадич) 85 — 2:3, Силва (Рафаэл Геррейро) 86 — 2:4.