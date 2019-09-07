Рейкьявик, 7 сентября 2019, 22:12 — REGNUM 7 сентября на «Лаугардалсвёллуре» в Рейкьявике между сборными Исландии и Молдавии был разыгран матч 5-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 3:0.
Этот матч стал первым в истории между этими командами.
Гол 31-летнего свободного агента Биркира Бьярнасона на 55-й минуте вывел его на первое место среди бомбардиров «викингов» на этом турнире (2 мяча).
Исландия, набрав 12 очков, временно поднялась на первую строчку группы H. Молдавия с единственной победой и 3-мя очками осталась на предпоследней позиции.
Статистика матча (Исландия/Молдавия)
Удары 12/3
Удары в створ 6/2
Владение 54%/46%
Нарушения 11/12
Угловые 8/7
Составы команд:
Исландия: Хальдерссон, Скуласон, Сигурдссон, Арнасон, Херманнссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Трастасон, Сигторссон, Бедварссон.
Запас: Фьолусон, Паульссон, Гретарссон, Фридьонссон, Гудмундссон, Кристинссон, Рунарссон, Сигурьонссон (↑), Магнуссон, Кьяртанссон (↑), Халлфредссон (↑).
Молдавия: Кошелев, Рябчук, Армаш, Мудрак, Граур, Карп, Ионицэ, Чеботару, Суворов, Цемиртан, Гынсарь.
Запас: Челядник, Разгонюк, Кочук, Туркан (↑), Санду (↑), Амброс, Кожочару (↑), Гечев.
Желтые карточки: Карп — 42, Армаш — 90.
Голы: Колбейнн Сигторссон (Йон Бедварссон) 31 — 1:0, Биркир Бьярнасон 55 — 2:0, Бедварссон 77 — 3:0.