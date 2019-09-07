Рейкьявик, , 22:12 — REGNUM 7 сентября на «Лаугардалсвёллуре» в Рейкьявике между сборными Исландии и Молдавии был разыгран матч 5-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

Этот матч стал первым в истории между этими командами.

Гол 31-летнего свободного агента Биркира Бьярнасона на 55-й минуте вывел его на первое место среди бомбардиров «викингов» на этом турнире (2 мяча).

Исландия, набрав 12 очков, временно поднялась на первую строчку группы H. Молдавия с единственной победой и 3-мя очками осталась на предпоследней позиции.

Статистика матча (Исландия/Молдавия)

Удары 12/3

Удары в створ 6/2

Владение 54%/46%

Нарушения 11/12

Угловые 8/7

Составы команд:

Исландия: Хальдерссон, Скуласон, Сигурдссон, Арнасон, Херманнссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Трастасон, Сигторссон, Бедварссон.

Запас: Фьолусон, Паульссон, Гретарссон, Фридьонссон, Гудмундссон, Кристинссон, Рунарссон, Сигурьонссон (↑), Магнуссон, Кьяртанссон (↑), Халлфредссон (↑).

Молдавия: Кошелев, Рябчук, Армаш, Мудрак, Граур, Карп, Ионицэ, Чеботару, Суворов, Цемиртан, Гынсарь.

Запас: Челядник, Разгонюк, Кочук, Туркан (↑), Санду (↑), Амброс, Кожочару (↑), Гечев.

Желтые карточки: Карп — 42, Армаш — 90.

Голы: Колбейнн Сигторссон (Йон Бедварссон) 31 — 1:0, Биркир Бьярнасон 55 — 2:0, Бедварссон 77 — 3:0.