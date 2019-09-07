Лондон, , 22:09 — REGNUM 7 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне между сборными Англии и Болгарии был разыгран матч 5-го тура группы A отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу «трех львов».

За всю историю личных встреч «трехцветные» ни разу не смогли одержать победу над англичанами. В последний раз, когда команды встречались в сентябре 2011-го года, Англия одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Вышедший на замену на 67-й минуте 20-летний атакующий полузащитник «Челси» Мейсон Маунт провел первый в карьере матч за взрослую сборную Англии. Три мяча Кейна на 24-й, 49-й и 73-й минутах помогли игроку подняться на 4-е место в списке бомбардиров турнира (5 голов в 3-х играх).

Англия, набрав 9 очков, вернулась на первую позицию в группе A. «Три льва» на данный момент являются самой забивной командой турнира после Германии, Дании, Бельгии, России и Италии (14 голов). Болгария с 2-мя баллами делит последнее место с Черногорией.

Статистика матча (Англия/Болгария)

Удары 17/4

Удары в створ 6/4

Владение 66%/34%

Нарушения 12/7

Угловые 6/3

Составы команд:

Англия: Пикфорд, Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз, Райс, Хендерсон, Баркли, Рашфорд, Стерлинг, Кейн.

Запас: Александер-Арнольд, Гомес, Чилуэлл, Хитон, Мингс, Винкс, Маунт (↑), Окслейд-Чемберлен (↑), Санчо (↑), Мэддисон, Поуп, Уилсон.

Болгария: Илиев, Попов, Бодуров, Сармов, Недялков, Божиков, Вандерсон, Попов, Малинов, Иванов, Марселиньо.

Запас: Иванов, Димитров (↑), Пашов, Славчев, Десподов (↑), Краев, Луков, Миланов, Младенов (↑), Горанов, Терзиев, Димитров.

Бригада арбитров: Марко Гуида | Маттео Пассери | Джорджио Перетти.

Желтые карточки: Кин — 30, Бодуров — 36, Роуз — 90+3.

Голы: Харри Кейн (Рахим Стерлинг) 24 — 1:0, Кейн (пенальти) 49 — 2:0, Стерлинг (Кейн) 55 — 3:0, Кейн (пенальти) 73 — 4:0.