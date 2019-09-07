Вильнюс, , 22:07 — REGNUM 7 сентября на «Стадионе ЛФФ» в Вильнюсе (Литва) между сборными Литвы и Украины был разыгран матч 5-го тура группы B отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось крупной победой «желто-синих».

За последние 5 встреч между этими командами дважды победу одерживала Украина и два раза — Литва. По забитым мячам преимущество за хозяевами — 5 против 4.

Гол новичка «Аталанты» Руслана Малиновского на 61-й минуте матча стал первым для футболиста на этом турнире.

Украина одержала четвертую победу за пять матчей в турнире, набрала 13 очков и укрепилась на первой позиции. Литва с единственным очком осталась на последнем месте.

Статистика матча (Литва/Украина)

Удары 8/14

Удары в створ 1/8

Владение 36%/64%

Нарушения 14/9

Угловые 6/3

Составы команд:

Литва: Зубас, Полионис, Гирдвайнис, Миколюнас, Воробьёвас, Жулпа, Голубицкас, Шимкус, Матулевициус, Вербицкас, Черных.

Запас: Климавичюс, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Лаукземис (↑), Черняускас, Сливка (↑), Шеткус, Куклис (↑), Андрюшкявичюс, Петравичюс, Баравикас.

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук.

Запас: Панькив, Соболь, Безус (↑), Бурда, Пластун, Коноплянка, Буяльский, Мораеш (↑), Цыганков (↑), Коваленко, Караваев, Лунин.

Желтые карточки: Миколенко — 73.

Голы: Александр Зинченко (Марлос) 7 — 0:1, Марлос 27 — 0:2, Руслан Малиновский (Роман Яремчук) 61 — 0:3.