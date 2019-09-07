Монца, Италия, , 16:01 — REGNUM Австралийский гонщик Алекс Перони чудом не пострадал во время зрелищной и серьезной аварии, произошедшей во время первой гонки этапа автогонок серии «Формула-3» Гран-При Италии, проходящем в Монце.

Пилот из Австралии крайне неудачно вошёл в поворот, наскочил на расположенный за пределами трассы «бублик», после чего его болид взлетел в воздух и там трижды перевернувшись, упал на ограждение трассы. По счастливой случайности пилот болида не пострадал, покинул его самостоятельно и направился в больницу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 сентября, французский пилот команды автогонок серии «Формула 2» BWT Arden Антуан Юбер скончался из-за аварии, произошедшей во время гонки девятого этапа серии «Формула 2», проходившей на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Второй участник аварии — американец эквадорского происхождения Хуана Мануэля Корреа из команды Sauber Junior Team введён медиками в искусственную кому.