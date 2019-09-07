Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Российский капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин призвал поддержать его одноклубника — ещё оного российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, получившего четырехлетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF) за употребление кокаина. Слова российского капитана «Кэпиталз» 7 сентября приводит USAToday.

«Это очень сложно, он ошибся, но мы должны поддержать его, быть на его стороне», — заявил журналистам Александр Овечкин, отметив, что его одноклубник станет лучше и находится в отличной форме, так как когда человек совершает ошибку — он всегда старается прийти в норму.

Также российский хоккеист попросил «не бросать под автобус» Евгения Кузнецова и вообще не делать с ним ничего подобного.

Отметим, ранее, в августе нынешнего года, Евгений Кузнецов был дисквалифицирован IIHF на четыре года за нарушение антидопинговых правил, когда в его пробе, взятой на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Данное отстранение не распространяется на матчи НХЛ.