Манчестер, Великобритания, , 15:27 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» договорился о покупке сербского полузащитника белградской команды «Чукарички» Слободана Тедича, сообщает 7 сентября портал Manchester Evening News.

По данным источника, сделка по переходу 19-летнего футболиста в манчестерский клуб должна состояться во время зимнего трансферного окна. Сумма трансфера составит 2,7 млн фунтов (около 3 млн евро).

Также сообщается, что скауты «МС» уже давно наблюдали за футболистом и смотрели все игры с его участием. В «Чукаричках» же считают, что покупка игрока является для них хорошей рекламой и говорит о том, что они делает свою работу хорошо.

Отметим, по прибытию в Великобританию Слободан Тедич не будет сразу играть в основном составе «МС», а войдет в молодежный состав.