Манчестер, Великобритания, , 15:02 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг считает, что расизм недопустим и его никак нельзя оправдывать. Его мнение на эту тему приводит 7 сентября Goal.com.

«Считаю, что расизм недопустим, его никак нельзя оправдывать», — заявил 29-летний футболист.

Также игрок отметил, что данная проблема не касается только Италии, а затрагивает весь мир и для её решения необходимы перемены.

Кроме этого, футболист выразил надежду, что у будущих поколений будет другой взгляд на данную проблему.

«Грустно, что о таком приходится говорить сейчас, в наши дни», — заключил Крис Смоллинг.

Отметим, в последние несколько месяцев расистским оскорблениям подверглись форвард «МЮ» Маркус Рашфорд, его французский одноклубник Поль Погба и бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку.