Турин, Италия, , 15:01 — REGNUM Португальский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду является самым быстрым нападающим итальянской Серии А, сообщает 7 сентября Football Italia.

О информации источника, 34-летний футболист смог развить скорость 34,62 км/ч в матче второго тура Серии А его клуба с командой «Наполи».

Также Роналду стал самым быстрым игроком в составе «Ювентуса», опередив по этому показателю таких игроков как бразильских игроков клуба как хавбек Дуглас Коста, и защитники Данило и Алекс Сандро.

Отметим, при этом португалец стал только вторым по данному показателя, первый — у греческого защитника клуба «Наполи» Костаса Маноласа, развившего скорость 35, 41 км/ч.