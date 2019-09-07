Хабаровск, , 14:59 — REGNUM Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл в овертайме хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла на льду хабаровской «Платинум-Арены» и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. При этом зрителям пришлось ждать первой шайбы до 39-й минуты игры, когда под занавес второго периода форвард «Трактора» Антон Глинкин удачно реализовал большинство.

Затем, на 46-й минуте, нападающий хозяев Данил Файзуллин сравнял счет и этим перевел игру в овертайм.

В последнем отличился нападающий «Трактора» Алексей Кручинин, на 62-й минуте поразивший ворота «Амура» и этим принесший победу своему клубу.

Отметим, это первая победа «Трактора» в нынешнем регулярном сезоне и по её итогам челябинский клуб с 3 очками находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В активе «Амура» 1 очко, клуб замыкает турнирную таблицу Востока, находясь на двенадцатом месте.