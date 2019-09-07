Доха, , 14:09 — REGNUM Камерунский форвард Самуэль Это’О объявил об окончании своей спортивной карьеры. Соответствующую запись футболист разместил 7 сентября в своем Instagram.

«Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем», — написал в своем сообщении Самуэль Это’О.

Напомним, 38-летний нападающий за время своей спортивной карьеры выступал за такие клубы как мадридский «Реал», «Барселону», миланский «Интер», лондонский «Челси», ливерпульский «Эвертон» и другие. Последний клубом игрока стал «Катар», в составе которого он сыграл в минувшем сезоне 18 матчей и отметился в них 6 голами. Также футболист трижды выигрывал в Лиге чемпионов, три раза выигрывал чемпионат Испании и один раз чемпионат итальянской Серии А.