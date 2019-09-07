Братислава, , 14:06 — REGNUM К штрафу в 5 тысяч евро за неподобающее поведение после матча приговорил словацкий суд вице-президента футбольного клуба из Братиславы «Слован» Ивана Кмотрика, сообщает 7 сентября AP.

По данным источника, в мае минувшего года Иван Кмотрик отпраздновал победу в финале кубка Словакии над командой «Ружомберок» нацистским приветствием. Суд города Банска-Бистрица признал вице-президента клуба из Братиславы виновным в проявлении сочувствия к движению, которое направлено на подавление фундаментальных человеческих прав.

В случае если Иван Кмотрик откажется заплатить указанный штраф, он может попасть в тюрьму на 6 месяцев.

Отметим, ранее Словацкий футбольный союз уже подверг Кмотрика штрафу в размере 10 тысяч евро.