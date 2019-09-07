Хабаровск, , 11:19 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл с минимальным счетом футболистов курского «Авангарда» в матче двенадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече записал в свой актив полузащитник хабаровской команды Адлан Кацаев, отличавшийся на 49-й минуте игры.

Отметим, по итогам встречи «СКА-Хабаровск» имеет в активе 21 очко, что позволило ему подняться на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Курский «Авангард», для которого это поражение продлило безвыигрышную серию до шести игр подряд, занимает 15 строчку, имея 11 очков на счету.