Москва, , 11:16 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что условно-освобожденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не нужно вычеркивать из жизни и не исключил возможности их возвращения в сборную. Свое мнение он высказал 7 сентября на пресс-конференции после матча между сборными России и Шотландии.

«Все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычеркивать человека из жизни — это самое худшее», — заявил главный тренер сборной России по футболу, слова которого приводит Sport24, в ответ на вопрос о том возможен ли со временем вызов освободившихся футболистов в сборную.

Также Черчесов отметил, что он рад, что игроки освободились, и что он в своем единственном высказывании на данную тему ранее говорил, что с ними обошлись слишком строго.

При этом главный тренер сборной России подчеркнул, что перед тем как звать или не звать Кокорина с Мамаевым в сборную команду, сначала нужно дождаться, когда они придут в нормальную физическую форму и начнут играть, так как стандартам национальной сборной надо соответствовать как на поле, так и вне его.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 сентября, адвокат осужденных за драку футболистов сообщил, что в исправительной колонии №4 в Белгородской области выездной суд принял решение об условно-досрочном освобождении футболистовАлександра Кокорина иПавла Мамаева.

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