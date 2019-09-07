Нью-Йорк, США, , 08:10 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев обыграл болгарского спортсмена Григора Дмитрова в матче полуфинала Открытого чемпионата США (US Open) и впервые в своей карьере стал финалистом турнира, проходящего в Нью-Йорке.

Российский спортсмен обыграл болгарина в трёх сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 40 минут. За это время Медведев 10 раз подал навылет, 8 раз ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 9 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за этот же временной отрезок подал навылет дважды, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов.

Счет личных встреч теннисистов стал 2:1 в пользу российского спортсмена.

Отметим, Даниил Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, сумевшим выйти в финал турнира серии «Большого шлема», тогда это сделал на Открытом чемпионате Австралии Марат Сафин.