Екатеринбург, , 07:08 — REGNUM Российская команда прибыла в Екатеринбург, для участия в чемпионате мира по боксу среди мужчин. Как сообщает «Матч-ТВ», в составе сборной спортсмены, которые представят страну в восьми весовых категориях.

В воскресенье 8 сентября состоится торжественная церемония открытия крупного спортивного форума и жеребьёвка поединков.

Отметим, что завершающий этап подготовительных сборов российская команда провела в Златоусте Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в России впервые в современной истории. Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

Ранее чемпионат мира по боксу среди мужчин проходил в Москве во времена СССР, в 1989 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбург прибыли первые участники мужского чемпионата мира по боксу