Любляна, , 06:39 — REGNUM В Любляне на стадионе «Строжице» 6-го сентября между национальными сборными Словении и Польши был разыгран матч в рамках 5-го тура группы G отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Игра завершилась уверенной победой хозяев.

Первый мяч крайний защитник «Хьюстон Динамо» Альяж Струна забил на 35-й минуте, замкнув скидку Андража Шпорара после розыгрыша углового — 1:0. На экваторе второго тайма Шпорар удвоил преимущество хозяев — 2:0. Этот гол стал для нападающего 2-м в Чемпионате Европы.

Словения нанесла Польше первое поражение в турнире, набрала 8 очков и поднялась на 3-ю позицию. Польша с 12-ю баллами осталась на первом месте в группе G.

Статистика матча (Словения/Польша)

Удары 8/4

Удары в створ ворот 5/1

Владение 40%/60%

Угловые 3/2

Нарушения 16/18

Составы на матч:

Словения: Облак, Балковец, Струна, Мевля, Стоянович, Крхин, Куртич, Иличич, Шпорар, Вербич, Безьяк.

Запас: Корун, Блажич, Зайц, Захович, Белец, Чернигой (↑), Видмар, Попович (↑), Берич (↑), Майер, Матавж.

Польша: Фабьянски, Берешиньски, Беднарек, Паздан, Кендзера, Гросицкий, Крыховяк, Клих, Зилиньски, Левандовски, Пентек.

Запас: Щенсный, Енджейчик, Сионек, Гуральски, Ковнацки (↑), Линетти, Скорупский, Рыбус, Белик (↑), Блащиковски (↑), Гумний, Шиманьский.

Желтые карточки: Струна — 4, Клих — 37, Стоянович — 74, Крыховяк — 81, Берешиньски — 90.

Забитые мячи: Струна 35 — 1:0, Шпорар 65 — 2:0.