Сан-Марино, , 06:37 — REGNUM В Серравалле на стадионе «Серравалле B» 6-го сентября между национальными сборными Сан-Марино и Бельгии был разыгран матч в рамках 5-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Игра завершилась со счетом 0:4 в пользу коллектива Роберто Мартинеса.

В конце первой половины скоростной форвард «Челси» Миши Батшуайи вывел гостей ударом с пенальти — 0:1. На 57-й минуте вышедший на замену 32-летний Дрис Мертенс удвоил преимущество бельгийцев после передачи Насера Шадли — 0:2. Через 6 минут уже сам Шадли отличился, добив мяч в пустые ворота после навеса с правого фланга — 0:3. В компенсированное время Батшуайи оформил дубль и установил окончательный счет — 0:4.

Бельгия с пятью подряд победами в турнире (15 очков) укрепилась на первой позиции в группе I. Сборная России — единственная команда, сумевшая забить «красным дьяволам» в первом круге. Сан-Марино без очков и забитых мячей остался на последнем месте.

Статистика матча (Сан-Марино/Бельгия)

Удары 5/24

Удары в створ ворот 3/11

Владение 23%/77%

Угловые 1/12

Нарушения 9/13

Составы на матч:

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Симончини, Баттистини, Грандони, Бролли, Муларони, Гиарди, Голинуччи, Нанни, Берарди.

Запас: Заволи, Витайоли, Д’Аддарио, Лунадеи, Маттео Витайоли (↑), Гасперони (↑), Зонзини, Голинуччи (↑), Сенсони, Хосе Хирш, Томассини, Де Анжелис.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Меньё, Тилеманс, Карраско, де Брёйне, Янузай, Ориги, Батшуайи.

Запас: Вермален, Мехеле, Лукаку, Миньоле, Ванакен, Селс, Мертенс (↑), Прает (↑), Вершаерен, Бентеке, Раман, Шадли (↑).

Желтые карточки: Симончини — 41, Баттистини — 78.

Забитые мячи: Батшуайи (пенальти) 43 — 0:1, Мертенс 57 — 0:2, Шадли 63 — 0:3, Батшуайи 90 — 0:4.