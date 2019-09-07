Трнава, , 06:28 — REGNUM В Трнаве (Словакия) на «Стадионе Антона Малатинского» 6 сентября между национальными сборными Словакии и Хорватии был разыгран матч в рамках 5-го тура группы E отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «шашечных».

Хорватские болельщики (сс) Cha già José

Под занавес первого тайма атакующий полузащитник «ЦСКА» Никола Перишич вывел хорватов вперед после передачи Марцело Брозовича — 0:1. На 47-й минуте новичок «Баварии» Иван Перишич, перешедший из «Интера» на правах аренды, удвоил преимущество «шашечных» в счете — 0:2. В конце матча Бруно Петкович и Деян Ловрен отличились забитыми мячами — 0:4.

В группе E Хорватия набрала 9 очков и поднялась на 1-ю позицию. Словакия с 6-ю баллами опустилась на третье место.

Статистика матча (Словакия/Хорватия)

Удары 9/22

Удары в створ ворот 6/8

Владение 48%/52%

Угловые 4/7

Нарушения 11/6

Составы на матч:

Словакия: Дубравка, Вавро, Вальент, Шкриниар, Ханко, Куцка, Гамшик, Лоботка, Дуда, Мак, Руснак.

Запас: Козачик, Бенеш, Шатка, Грегуш, Гараслин (↑), Боженик (↑), Беро, Грейф, Грошовски, Мазань, Шафранко, Дюриш (↑).

Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Баришич, Бартолец, Брозович, Влашич, Модрич, Ребич, Петкович, Перишич.

Запас: Цакташ, Митрович, Брекало (↑), Рог, Оршич, Калинич, Скорич, Пашалич (↑), Едвай, Мельняк, Бадель (↑), Слуга.

Забитые мячи: Влашич 45 — 0:1, Перишич 47 — 0:2, Петкович 72 — 0:3, Ловрен 89 — 0:4.