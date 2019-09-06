Таллин, , 21:26 — REGNUM В Таллине (Эстония) на стадионе «А. Ле Кок Арена» 6-го сентября между национальными сборными Эстонии и Белоруссии был разыгран матч в рамках 5-го тура группы C отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Игра завершилась минимальной победой гостей..

В прошедших турах команда Михаила Мархеля дважды потерпела поражение от Северной Ирландии со счетом 0:1 и 2:1, а также проиграла Нидерландам (4:0) и Германии (0:2).

Первый мяч в дебюте второго тайма забил Никита Наумов мощным ударом головы после розыгрыша углового — 0:1. Через 6 минут 20-летний нападающий «Флоры» Эрик Сорга восстановил равновесие в счете, замкнув прострел с правого фланга — 1:1. На данный момент трансферная стоимость Сорги составляет €350.000. В компенсированное время матча вышедший на 77-й минуте на замену Максим Скавыш забил победный мяч в ворота Сергея Лепметса — 1:2.

Одержав первую победу в группе C и набрав 3 очка, Белоруссия осталась на 4-й строчке. Эстония без очков идет позицией ниже, но имеет матч в запасе.

Статистика матча (Эстония/Белоруссия)

Удары 7/14

Удары в створ ворот 2/5

Владение 53%/47%

Угловые 5/8

Нарушения 10/14

Составы на матч:

Эстония: Лепметс, Пикк, Клаван, Тамм, Тенисте, Кяйт, Васильев, Метс, Сорга, Зенёв, Ойамаа.

Запас: Аксалу, Камс, Вихманн, Айнсалу, Лийвак, Синявский (↑), Крейда, Саппинен (↑), Калласте, Дмитриев (↑), Кууск, Игонен.

Беларусь: Гутор, Матвейчик, Наумов, Поляков, Политевич, Драгун, Ковалев, Яблонский, Маевский, Стасевич, Сигневич.

Запас: Золотов, Эбонг, Бахар (↑), Скавыш (↑), Климович, Плотников, Бага, Павловец, Печенин, Волков, Шевченко.

Желтые карточки: Наумов — 65, Бахар — 66.

Забитые мячи: Наумов 48 — 0:1, Сорга 54 — 1:1, Скавыш 90 — 1:2.