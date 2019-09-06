Нур-Султан, 6 сентября 2019, 21:06 — REGNUM В Никосии на стадионе «ГСП» 6-го сентября между национальными сборными Кипра и Казахстана был разыгран матч в рамках 5-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Игра завершилась со счетом 1:1..
В дебюте матча 28-летний таранный форвард «Ордабасы» Алексей Щеткин вывел гостей вперед, замкнув прострел Гафуржана Суюмбаева с левого фланга атаки — 0:1. Через 37 минут Пьерос Сотериу восстановил равновесие в счете — 1:1.
Казахстан, набрав 7 очков, укрепился на третьем месте в группе I. Кипр с 4-мя баллами остался на 5-й позиции.
Статистика матча (Кипр/Казахстан)
Удары 9/11
Удары в створ ворот 4/5
Владение 59%/41%
Угловые 5/3
Нарушения 8/10
Составы на матч:
Кипр: Панаи, Иоанну, Меркис, Минитиккис, Лаифис, Кириаку, Кусулос, Популис, Кастанос, Эфрем, Сотериу.
Запас: Каро, Василиу, Иоанну, Ролес, Георгиу (↑), Пардо, Шполярич, Кости (↑), Артиматас, Панайоту, Неофитос, Питтас.
Казахстан: Непогодов, Малый, Темирлан, Марочкин, Куат, Тагыберген, Вороговский, Перцух, Суюмбаев, Исламхан, Щеткин.
Запас: Покатилов, Дмитренко, Абикен, Мужиков, Жуков (↑), Досмагамбетов, Аймбетов (↑), Шомко, Федин (↑), Бейсебеков, Шатский.
Желтые карточки: Минитиккис — 8, Иоанну — 16, Кусулос — 45, Малый — 51, Суюмбаев — 86, Лаифис — 90.
Забитые мячи: Щеткин 2 — 0:1, Сотериу 39 — 1:1.