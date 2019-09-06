Бишкек, , 20:20 — REGNUM Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев вручил сборной Киргизии по волейболу сертификат на 300 тысяч сомов (283 тысячи рублей) за победу на чемпионате Азии среди команд центральной зоны, проходившем в столице Непала. Об этом сообщает пресс-служба правительства..

Глава кабинета министров поздравил спортсменов и наградил главного тренера Андрея Анкудинова и капитана команды Каныбека уулу Онолбека именными часами, а судью международной категории по волейболу Нургазы Кокчолокова — благодарственным письмом.

«Ваша победа осчастливила киргизстанцев и стала настоящим подарком для нашей страны. Мы гордимся вашими успехами и вкладом в развитие спорта», — подчеркнул Абылгазиев.

Отметим, что сборная Киргизии занимает 64-е место в мировом рейтинге волейбольных команд.