Берлин, , 19:15 — REGNUM 6 сентября в Берлине на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран третий четвертьфинал StarLadder Major 2019 между коллективами «NRG» (США) и «Natus Vincere». Игра завершилась уверенной победой американской команды на двух картах со счетом 16:12 и 19:17. Призовой фонд турнира составляет $1.000.000..

В качестве своего пика «NRG» выбрали Dust2, «рожденные побеждать» — Mirage. Третьей картой противостояния в случае необходимости стала Nuke.

На первой карте за счет уверенных выходов на точку B американцы за сторону атаки смогли набрать 10 раундов. Во второй половине благодаря усилиям Кирилла «Boombl4» Михайлова и Дениса «electronic» Шарипова «Na'Vi» смогли отыграть 7 раундов, из которых 5 — подряд. Однако этого оказалось недостаточно — карта завершилась со счетом 16:12. Лучшим игроком карты стал американский стрелок Тарик «tarik» Целик, настрелявший 27 фрагов. Средний урон и k/d игрока составили 103,6 и 1,5 соответственно.

Mirage начался для русско-украинской команды очень успешно: после 11-ти раундов счет был 8:3 в пользу СНГ-коллектива. Однако за сторону защиты все планы «Natus Vincere» рассыпались после выигранной «tarik'ом» ситуации 1 в 3. Итоговый счет карты — 19:17.

Лучшим игроком матча по итогам голосования на hltv был признан Тарик «tarik» Целик (58% проголосовавших). Коэффициент k/d американца составил 1,35 при 27% хедшотов. Средний урон игрока за раунд — 81,8. Второе место в игре по количеству убийств (48) занял Цветелин «CeRq» Димитров.

После этого игрового дня «NRG» остались единственной пятеркой, не проигравшей ни единой карты на этом турнире.

«Na'Vi» покинули берлинский Major, заняв на нем 5−8 место.