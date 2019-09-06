Ярославль, , 18:03 — REGNUM 7 сентября в Ярославле пройдут акции памяти погибшей в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Утром в Успенском кафедральном соборе Ярославля состоится литургия и панихида по погибшим. С полудня траурная акции переместятся на Леонтьевское кладбище, где похоронены часть игроков «Локомотива». В 16.01 траурное мероприятие пройдет в аэропорту «Туношна», на месте гибели команды. Напомним, авиакатастрофа самолета «Як-42» с хоккейной командой на борту произошла 7 сентября 2011 года, погибли 44 человека.

Акция памяти ХК «Локомотив»

Специальные акции 7 сентября проводит и Континентальная хоккейная лига. Это следует из релиза, выпущенного КХЛ. В четырех матчах регулярного чемпионата, которые состоятся 7 сентября в Хабаровске, Новосибирске, Сочи и Хельсинки, на трибунах стадионов будут выложены 44 шарфа с логотипом ярославского «Локомотива». Игроки новосибирской «Сибири», челябинского «Трактора», хабаровского «Амура», уфимского «Салавата Юлаева», рижского «Динамо», хельсинского «Йокерита», казанского «Ак Барса» и ХК Сочи выйдут на лед со специальными траурными нашивками на свитерах. Все четыре игры КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания.

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