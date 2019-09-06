Берлин, , 17:56 — REGNUM Матч ¼ финала берлинского StarLadder Major 2019 стал для финского киберспортсмена Алекси «Aleksib» Виролайнена последним в составе «ENCE», с которым он занимал топ-2 мирового рейтинга команд в дисциплине CS: GO. Еще до начала турнира стало известно, что финская «команда мечты» расстается с игроком в пользу свободного агента Миикка «suNny» Кемппи, который с января этого года сидит без контракта.

Стоит отметить, что форма «Aleksib» на этом турнире была на высочайшем уровне — в каждой игре он занимал 2−3-е места в своей команде по количеству фрагов, а средний урон за раунд составлял 74,0. И это учитывая, что он был вторым капитаном в команде, задача которого заключается не столько в жесткой стрельбе, сколько в грамотных и верных указаниях и тактических решениях.

Вывод Алекси из основного состава выглядит очень сомнительным, ведь если причина в поочередном капитанстве с Алекси «allu» Ялли, то это устраивало всех и приносило результаты — финал прошлого мейджора тому подтверждение. Если же причиной является плохая игра, то это тоже неубедительно, ведь в финской пятерке «Aleksib» был далеко не худшим стрелком. За последние 3 месяца его k/d составил 1,05, в то время как коэффициент Сами «xseveN» Лаасанен и Яни «Aerial» Юссилы равен 0,94 и 1.01 соответственно. Также портал hltv оценивает вклад Виролайнена гораздо выше, чем «xseveN'а» (1.02 против 0.85).

В заключение можно сказать, что будущее 22-летнего финского игрока остается под вопросом. Однако, есть вариант, что Алекси станет 5-м в составе команды «FaZe», если с Марсело «coldzera» Дэвидом не удастся подписать контракт.