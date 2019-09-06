Махачкала, , 17:28 — REGNUM В Дагестане пожелали победы своему земляку Хабибу Нурмагомедову в предстоящем бое с американцем Дастином Порье за титул чемпиона UFC в легком весе. Доказать, что Дагестан является кузницей чемпионов, призвал его министр спорта республики Магомед Магомедов. Успеха пожелал первый заместитель главы администрации Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов, который является отцом призера Олимпийских игр в 2004 году Магомеда Ибрагимова.

По словам Магомедова, Нурмагомедов — «уже не просто боец и чемпион UFC, а человек, который позиционирует все лучшее, что есть в Дагестане и в России». Он, несмотря на свой авторитет, является «уверенным, спокойным, но не заносчивым», отметил Ибрагимов.

Земляки пожелали Хабибу Нурмагомедову успехов, удачи и победы в бою.

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Напомним, 7 сентября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

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