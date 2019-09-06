Москва, , 16:51 — REGNUM В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет введена легальная аренда игроков. Об этом 6 сентября заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, сообщает «Чемпионат».

"Легальной аренде быть. Если есть бардак и его нельзя победить, то его надо возглавить», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы и скрытую аренду. По его мнению, если такая деятельность есть, то надо «создать чёткие правила и разработать ограничения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КХЛ выплатит клубам 419 млн рублей от продажи телевизионных прав.