Глазго, Великобритания, , 15:57 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в белой форме. Об этом 6 сентября сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что вратарь команды выйдет на поле в жёлтой форме, а остальные футболисты — в белой.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1169926492022870016

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата Евро — 2020 между сборными Шотландии и России пройдёт 6 сентября в Глазго.

В настоящее время сборная России идёт на втором месте в группе, имея в активе девять очков. Сборная Шотландии занимает четвёртое место с шестью очками.

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