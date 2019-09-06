Ухань, Китай, , 15:46 — REGNUM Сборная Сербии по баскетболу одержала разгромную победу над командой Пуэрто-Рико в матче группового этапа Кубка мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 90:47.

Самым результативным игроком матча стал форвард сербской сборной Неманья Бьелица, набравший 18 очков.

Сборная Сербии набрала восемь очков и идёт на первом месте в группе J. Команда Пуэрто-Рико занимает третье место с шестью очками.

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