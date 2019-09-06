Москва, , 15:17 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы. Об этом 6 сентября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Миранчук проходил курс лечения, после чего ему сделали МРТ, по результатам которого были определены точные сроки восстановления — три недели.

Таким образом, он пропустит матчи сборной России с командами Шотландии и Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы — 2020.

Напомним, Миранчук получил травму в домашнем матче чемпионата России с «Ростовом», в котором «железнодорожники» проиграли со счётом 1:2.

Читайте также: «Ростов» переиграл «Локомотив» в матче РПЛ