Самара, , 15:13 — REGNUM Всероссийский турнир по настольному теннису пройдет в Самаре. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Настольный теннис

В соревнованиях, которые пройдут с 27 по 29 сентября в Самаре УСЦ «Грация», примут участие спортсмены 2007 года рождения и моложе.

Более 100 теннисистов из Екатеринбурга, Оренбурга, Саратова, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и других регионов поборются за звание чемпиона.

Торжественное открытие соревнований состоится 27 сентября в 17:30.