Сент-Луис, США, , 13:41 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко восстановился после травмы плеча и операции на колене. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Восстановление продолжается, но со мной всё в порядке, я в форме и готов заниматься», — сказал Тарасенко.

Напомним, Тарасенко получил травму во время финальной серии Кубка Стэнли, которую «Сент-Луис» выиграл.

В прошлом регулярном чемпионате он провёл 76 матчей, в которых набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф в его активе 17 (11+6) очков в 26 матчах.

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