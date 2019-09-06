Фошань, Китай, , 13:19 — REGNUM Сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Польши в матче группового этапа Кубка мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 74:79.

В первой четверти российская команда добилась преимущества в шесть очков. Однако последняя десятиминутка оказалась провальной, сборная России проиграла её с разницей «-11».

Сборная Польши набрала восемь очков и идёт на первом месте в группе I. Российская команда занимает третью строчку, набрав шесть очков.

Дальнейшие перспективы российских баскетболистов на турнире зависят от исхода матча между Аргентиной и Венесуэлой. В случае победы аргентинцев, сборные России и Венесуэлы покинут турнир.

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