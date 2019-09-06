Лондон, , 12:53 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в американской лиге MLS. Об этом сообщает RMC.

Отмечается, что действующий контракт Жиру с «Челси» истекает в 2020 году. В США он может переехать через год или два.

«Я буду открыт для новых предложений», — сказал Жиру.

Напомним, Жиру является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Ранее он играл в таких клубах, как «Гренобль», «Истра», «Тур», «Монпелье», «Арсенал».

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