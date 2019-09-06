Барселона, Испания, , 12:46 — REGNUM Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб после окончания каждого из сезонов. Об этом сообщает El Pais.

В контракте Месси есть пункт, в котором прописано право футболиста покинуть клуб. При этом если он решит воспользоваться такой возможностью, то должен оповестить об этом руководство клуба до 30 июня.

Отмечается, что в «Барселоне» не опасаются, что 32-летний аргентинец может уйти из команды следующим летом. На «Камп Ноу» считают, что Месси ещё способен выступать на самом высоком уровне.

Добавим, что аналогичные пункты ранее были прописаны в контрактах таких игроков «Барселоны», как Карлес Пуйоль, Хави и Андрес Иньеста.

Напомним, в текущем сезоне Месси не сыграл ни одного матча, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

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