Бразилиа, , 12:15 — REGNUM Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо назначен послом туризма страны. Об этом сообщает Goal.

«Туризм очень важен для создания рабочих мест и восстановления нашего имиджа на международном уровне», — сказал Роналдиньо.

Отмечается, что у Роналдиньо нет паспорта. Бразильские власти забрали документ у экс-футболиста, поскольку тот был приговорён к штрафу размере $8,5 млн, но не выплатил его.

Ранее Роналдиньо вместе со своим братом были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой в запрещённом месте, что причинило вред экологии.

Напомним, будучи футболистом Роналдиньо играл за «Гремио», ПСЖ, «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Он является чемпионом мира 2002 года и обладателем «Золотого мяча» 2005 года.

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