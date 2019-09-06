Кейптаун, , 12:03 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Кастер Семеня из ЮАР начнёт футбольную карьеру. Об этом сообщается на сайте южноафриканского клуба JVW.

Отмечается, что Семеня будет играть за JVW с 2020 года. Из-за закрытия трансферного окна она не сможет играть в 2019 году. При этом она будет тренироваться с командой и готовиться к следующему сезону.

Напомним, Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Она побеждала на Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах.