Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» принял авиалайнер с игроками сборной Сирии на борту. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 6 сентября.

«Иностранная делегация разместится в одной из гостиниц, позже у них запланирована прогулка по городу. 7 сентября команда проведет открытую тренировку», — уточняется в сообщении.

Для гостей также подготовлена обширная культурная программа.

Футболистов на матч мира пригласила команда «Ростов». Игра состоится на стадионе «Олимп-2» 8 сентября. Билеты раздаются бесплатно в кассах стадиона.

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