Копенгаген, , 11:16 — REGNUM Сборная Дании одержала разгромную победу над командой Гибралтара. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе датской сборной дубль оформил полузащитник Кристиан Эриксен, реализовавший два пенальти, также на его счету голевой пас.

Кроме того, дублем отметился форвард Кристиан Гиткьяер. Ещё по одному голу забили полузащитники Роберт Сков и Томас Делейни.

Для сборной Дании эта победа стала самой крупной в гостях с 1913 года, когда датская команда разгромила шведов в товарищеском матче со счётом 10:0.

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