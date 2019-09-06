Манчестер, Великобритания, , 10:48 — REGNUM Владельцы английского футбольного клуба «Манчестер Сити» намерены купить индийский клуб «Мумбаи Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Мумбаи Сити» является приоритетным вариантом для покупки, а переговоры находятся на продвинутой стадии.

«У нас есть интерес к рынкам и странам, где существует настоящая страсть к футболу. Нас интересуют Китай и Индия», — сказал исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано.

Он добавил, что вариант с Индией рассматривается уже почти два года. Инвестиции планируется сделать в текущем году.

Отметим, что компания City Football Group владеет, помимо «Манчестер Сити», такими клубами, как испанская «Жироны», американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити», японская «Йокогама Маринос», уругвайский «Атлетико Торке» и китайский «Сычуань Цзюню».

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