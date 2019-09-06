Мадрид, , 10:32 — REGNUM Мадридский «Реал» делал несколько предложений ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, «Реал» был готов заплатить за Неймара €100 млн и включить в сделку трёх футболистов — нападающего Гарета Бэйла, хавбека Хамеса Родригеса и вратаря Кейлора Наваса.

Однако стороны не смогли договориться о переходе футболиста.

Напомним, летом Неймар заявил, что хочет покинуть ПСЖ. Претендентами на него считались «Барселона» и «Реал».

Читайте также: ПСЖ потребовал от «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару