Москва, , 10:16 — REGNUM После реконструкции в Москве открывается стадион Таганского парка, сообщает 6 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

В информации отмечается, что работы по восстановлению спортивного объекта проводили пять месяцев. За это время специалисты заменили инженерные коммуникации, в том числе системы вентиляции, сигнализации и видеонаблюдения.

Также было создано новое основание для спортплощадки, заменено покрытие футбольного поля и дорожек для бега.

Вечером 6 сентября состоится торжественное открытие, во время которого пройдёт футбольный матч команда «Дела футбольные» и «Синдикат».