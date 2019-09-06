Переход аргентинского нападающего Мауро Икарди из «Интера» в ПСЖ был лучшим вариантом для него, заявила жена и агент футболиста Ванда Нара. Об этом сообщает Morfi Telefe.

Милан, Италия, , 10:12 — REGNUM «Из трёх вариантов, которые у нас были, ПСЖ был лучшим для него, но худшим для меня», — сказала Нара.

Она добавила, что их дети ходят в школу в Италии, поэтому семья будет жить «между Миланом и Парижем».

Напомним, Икарди перешёл из «Интера» в ПСЖ на правах аренды до окончания сезона 2019/20.

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