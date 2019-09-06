Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» летом мог приобрести защитника туринской команды «Ювенутс» Даниеле Ругани, сообщает 6 сентября Calciomercato.com со ссылкой на свои источники.

По данным источника, санкт-петербургский клуб 30 августа уже согласовал практически все условия по переходу 25-летнего футболиста со спортивным директором «Ювенутса» Хавьером Рибалтой.

Однако полученная другим защитником туринского клуба, Джорджо Кьеллини, травма, вынудила «Ювентус» пересмотреть свое решение.

Отметим, текущий контракт Даниеле Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Его примерная трансферная стоимость составляет 22 млн евро.