Абу-Даби, , 09:41 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает ESPN.

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.

https://twitter.com/espnmma/status/1169840032456118272

В начале недели Нурмагомедов весил 76 килограммов. Чтобы сбросить лишние килограммы ему пришлось заниматься по специальной программе.

Напомним, бой Нурмагомедов и Порье пройдёт 7 сентября в Абу-Даби. Для Хабиба, который является чемпионом UFC в лёгком весе, это будет вторая защита титула.

За свою карьеру Хабиб одержал 27 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе Порье 25 побед при пяти поражениях.

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