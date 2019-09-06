Нью-Йорк, США, , 09:26 — REGNUM Канадская теннисистка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в полуфинале Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

Андрееску семь раз подала навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и 3 из 13 брейк-пойнтов.

В финале Андрееску сыграет с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

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