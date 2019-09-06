Уфа, , 09:17 — REGNUM Крытый каток для тренировок и проведения соревнований по шорт-треку в Уфе будет введен в эксплуатацию этой осенью. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Двухэтажный комплекс рассчитан на 2 тыс зрителей и занимает площадь почти 10 тыс. кв. метров. В нем размещен каток размером 30×60 м, хореографический и тренажёрный залы, раздевалки, а также другие необходимые помещения.

Сейчас подрядчики выполняют работы по благоустройству территории и отделке помещений.

По словам мэра Уфы Ульфата Мустафина, рядом с катком планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. По словам врио Главы Башкирии Радия Хабирова проект этого строительства требует дополнительного обсуждения.

Напомним, что строительство катка началось еще в 2012 году и несколько раз останавливалось, поскольку проект подвергался корректировке. В прошлом году строительные работы были вновь возобновлены.