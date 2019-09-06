Красноярск, , 08:54 — REGNUM Город Красноярск готов принять чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году. Как сообщили ИА REGNUM 6 сентября в правительстве Красноярского края, председатель правительства региона Юрий Лапшин встретился с экспертами Международной федерации по спортивной борьбе (UWW) и Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Эксперты оценивают возможности города для проведения чемпионата. Соревнования пройдут по трём олимпийским видам спорта: вольной, греко-римской и женской борьбе. В случае положительного решения город должен будет принять порядка четырёх тысяч участников и гостей мероприятия.

Вице-президент UWW Ахролджан Рузиев считает, что у Красноярска есть преимущество:

«Сильная сторона Красноярска — в большом опыте проведения Международного турнира Гран-при «Иван Ярыгин».

А по словам исполнительного директора ФСБР Александра Деревянко, прошедшая зимняя Универсиада вывела организационный потенциал региона на новый уровень.

«В случае победы нашей заявки, цель, которую мы ставим, — не просто на высоком уровне обеспечить все процессы, связанные с проведением непосредственно соревнований, а организовать праздник, в котором смогут участвовать все горожане, с большой культурной программой, чтобы это было запоминающимся событием для всех», — прокомментировал Юрий Лапшин.

Заявку Красноярска представят в середине сентября 2019 года в Нур-Султане (Казахстан) на чемпионате мира по борьбе-2019. Окончательное решение примут в исполкоме UWW путём голосования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в марте 2019 года прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада. На её подготовку и проведение потратили около 80 млрд рублей, построив и реконструировав 34 капитальных объекта.

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