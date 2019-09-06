Уфа, , 08:58 — REGNUM Порядка 2,6 млрд рублей необходимо для реконструкции стадиона «Строитель» в Уфе. Об этом сообщил и.о. вице-премьера Раиф Абдрахимов в ходе рабочей поездки по городу, 6 сентября передает пресс-служба правительства Башкирии.

По его словам, проектом реконструкции стадиона, который уже подготовлен, предусмотрена модернизация гоночного трека и футбольного поля. Кроме этого на стадионе будут обустроены трибуны на 8,5 тысячи зрителей с подтрибунными помещениями, в которых разместятся залы единоборств, музей спортивной славы и другие помещения. Кроме этого, рядом со стадионом запланировано строительство многоуровневой парковки и гостиницы.

По словам врио Главы Башкортостана Радия Хабирова, торопиться с принятием окончательного решения по реконструкции стадиона пока не стоит, поскольку проект дорогостоящий и требует более глубокой проработки всех вариантов.

Напомним, что здание стадиона «Строитель» введено в эксплуатацию в 1959 году и в советское время было одной из главных площадок для проведения соревнований по мотогонкам на льду.